Adamonis può salutare: sul portiere c’è l’interesse del Cosenza

Adamonis potrebbe salutare la Lazio: sull’estremo difensore c’è il fortissimo interesse del Cosenza, ripescato in Serie B

In quest’estate Marius Adamonis si sta senza alcun dubbio mettendo in mostra. Anche in quel di Marienfeld l’estremo difensore è molto spesso protagonista. Il suo futuro però è ancora tutto da decidere.

Ed ecco, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il lituano sarebbe finito nel mirino del Cosenza, ripescato in Serie B al posto del Chievo. Una trattativa che sarebbe vicina alla fumata bianca e che porterebbe il portiere a una nuova esperienza.