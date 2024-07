Adami Lazio, la calciatrice lascia la capitale ed è PRONTA per una nuova avventura: I DETTAGLI

Adami Lazio, la calciatrice riparte dopo la sua esperienza nella capitale e lo farà di nuovo in italia con quel club: i dettagli

Greta Adami non è più una calciatrice della Lazio, e lascia la capitale dopo i 6 mesi di contratto previsti dal prestito. Dopo i biancocelesti, Adami riparte in Italia e lo farà nuovamente in Italia con la maglia del Sassuolo e ad annunciarlo è TMW, l’accordo, un biennale, sarebbe stato trovato e ora si attende solamente la firma, attesa nella giornata di domani.