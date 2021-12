Acerbi sotto accusa: «sordo ai dettami di Sarri». Ma chiede scusa

Critiche a Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio. Non si è integrato con gli schemi di Sarri ma ha chiesto scusa

Francesco Acerbi sotto attacco. Il difensore della Lazio sta facendo fatica con Maurizio Sarri. Non solo la sfida con il Sassuolo, il centrale è finito sotto accusa per il rendimento in questa stagione (suo e della difesa). Secondo Il Messaggero, nel corso del confronto di ieri, il centrale si sarebbe scusato con la squadra.

Il difensore non resta alto come chiede l’allenatore biancoceleste e sembra sordo ai dettami del nuovo tecnico. «Chiedo scusa a tutti per quello che ho fatto» le parole che avrebbe pronunciato Ace durante il faccia a faccia.