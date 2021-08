Acerbi, arrivano i complimenti della Serie A: «La grinta del Leone» – FOTO

Acerbi sarà protagonista anche la prossima stagione con la maglia della Lazio. E arrivano gli elogi della Serie A

Francesco Acerbi, come ha spiegato lui stesso, non vede l’ora di essere ancora una volta protagonista con la maglia della Lazio. E per lui arrivano anche gli elogi della Serie A.

Il profilo ufficiale Instagram della Lega Serie A ha voluto omaggiare il centrale dei biancocelesti, che si appresta a essere leader difensivo della retroguardia capitolina per la quarta stagione consecutiva. «La grinta del Leone», questa la didascalia che accompagna il tutto.