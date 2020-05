Lazio, Acerbi ha voluto dedicare un pensiero alla madre in questa giornata di festa. Ovviamente, lo ha fatto a modo suo…

Il periodo di lockdown costringe a restare distanti anche nel giorno della Festa della Mamma. Così Acerbi, il Leone della Lazio, ha voluto omaggiare la madre con un messaggio divertente, sul suo profilo Instagram:

«Quando tua madre non si ricorda come sei fatto e allora si accontenta di un cartonato😂 tanti auguri per la festa della mamma.

Tanti auguri anche a te sorellina…❤️»