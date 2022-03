Acerbi Lazio, aria di addio: all’orizzonte spunta l’Inter

Il futuro di Acerbi alla Lazio è più che mai in bilico e l’addio si fa sempre più concreto: sul centrale spunta l’Inter dell’ex Inzaghi

Il futuro di Francesco Acerbi è sempre più lontano dalla Lazio. Come riferisce l’edizione odierna di Leggo, a pesare non sono solo i cattivi rapporti con una parte della tifoseria ma anche molto prestazioni non all’altezza durante l’anno.

A fine stagione verranno fatte delle valutazioni ma l’addio sembra molto probabile. La Lazio risparmierebbe un ingaggio pesante (1.8 milioni), il centrale sarebbe libero di terminare la carriera altrove. Dove? Probabilmente all’Inter dell’ex tecnico Simone Inzaghi: i primi contatti tra le parti sono già iniziati.