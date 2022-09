Acerbi: «Inzaghi ha fatto un salto di qualità passando dalla Lazio all’Inter»

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Rai dal ritiro della Nazionale

Dal ritiro della Nazionale, Francesco Acerbi ha rilasciato queste parole ai microfoni della Rai destinate a far discutere.

SALTO DI QUALITÀ – «Anche per lui questo passaggio è stato un salto di qualità. La passata stagione ha fatto molto bene, questo forse è il momento di difficoltà più grande da quando è arrivato ed è normale che sia maggiormente sotto pressione ma io l’ho trovato uguale: bravissimo come allenatore e come uomo».