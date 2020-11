Breve e chiarissimo Acerbi su Instagram dopo Bosnia-Italia

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha disputato con tutti gli azzurri un’ottima gara a Sarajevo, consentendo all’Italia di vincere in Bosnia e strappare il pass per la qualificazione alle Final Four di UEFA Nations League. Acerbi ha postato su Instagram a fine gara due foto con l’esultanza del gruppo durante e a fine gara, scrivendo: «Final four!».