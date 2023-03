Accardi: «Sarri alla Lazio? Sono sicuro che durerà e vi dico perchè»

Accardi, l’agente ha parlato del futuro di Maurizio Sarri alla Lazio esprimendo il suo parere a riguardo, ecco le sue parole

Ai microfoni di TMW ha parlato l’agente Beppe Accardi, il quale si è soffermato sul futuro di Maurizio Sarri, ecco le sue parole

FUTURO SARRI – Per me durerà molto tempo. Sarri e Lotito si sposano bene, anche se potrebbero sembrare in contrapposizione. Il progetto è serio, con Tare come direttore sportivo. Sarebbe un peccato se la storia finisse