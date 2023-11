Abodi sulla Nazionale: «Complimenti per la qualificazione, ma rimaniamo cauti»

Abodi, il ministro dello sport ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della qualificazioni di ieri dell’Italia

PAROLE – La Nazionale è andata agli Europei, complimenti, ma dimentichiamo spesso le cinque squadre arrivate fino alle semifinali delle coppe l’anno scorso. Sono la conferma di una qualità che c’è, ma non basta perché quello che succede in campo è determinato da quello che succede fuori. È un risultato che fa sorridere, nel senso buono del termine, che inducono all’ottimismo. Bisogna tener conto che è soltanto un passaggio intermedio e quindi moderare l’entusiasmo. Lo sport ci insegna un po’ a pensare sempre all’obiettivo successivo. C’è un libro di Zoff che si intitola: ‘Dura solo un attimo la gloria’. Siamo in questa dimensione, bisogna pensare ai prossimi obiettivi. La Nazionale avrà modo di prepararsi al meglio per l’Europeo