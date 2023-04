Abodi sugli stadi in Italia: «Ognuno di essi può diventare una comunità energetica. C’è un progetto per l’Olimpico». Le parole del ministro per lo Sport

Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Meloni, ha parlato a La Repubblica sul tema stadi in Italia. Le sue dichiarazioni:

«Ogni stadio può e deve diventare una comunità energetica. È quello che stiamo immaginando per lo stadio Olimpico, dando una indicazione chiara a Sport&Salute che ne è proprietario: immaginare una riqualificazione che passi dalla sostituzione dell’attuale copertura. Uno studio preliminare dimostra che in questo modo, oltre a restituirci un pezzo di visione di Monte Mario e valorizzare l’architettura dello stadio, è possibile produrre l’energia per alimentare tutto il Foro Italico. Con una spesa di 80 milioni, lo faremo nel giro di due anni e sarà più di una dichiarazione di intenti».