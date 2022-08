Abbonamenti Lazio, Cucchi sottoscrive la tessera: «Sempre con la stessa passione»

Riccardo Cucchi ha sottoscritto l’abbonamento per la stagione della Lazio: il post social del giornalista

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della Lazio. Ormai quota 20mila è stata sfondata e i mugugni del presidente Lotito per l’inizio a rilento della corsa agli abbonamenti sono stati superati.

Tra i tanti abbonati spicca anche Riccardo Cucchi che – come scrive su Twitter – ritorna a presenziare in pianta stabile all’Olimpico dopo molto tempo. Il rinomato giornalista ha pubblicato un tweet con scritto: «Fatto. Era da quando avevo poco meno di trent’anni che non avevo più l’abbonamento. Si torna al passato guardando il futuro. Sempre con la stessa passione. Lazio. Buon calcio a tutti».