Abbonamenti Lazio, ecco la CLASSIFICA della Serie A: ecco chi c’è sul PODIO

Abbonamenti Lazio, ufficiali i numeri ed ecco la classifica generale della Serie A: il podio dominato da due città

La campagna abbonamenti in casa Lazio è giunta al termine, almeno per quanto riguarda la Serie A. I primi numeri ufficiali hanno permesso di stilare una prima classifica: in testa le due squadre milanesi, Inter e Milan, entrambe a quota 40 mila abbonati. Seguono le due romane: la Roma seconda a quota 38 mila e i biancocelesti terzi a 28.500. Ecco la classifica:

INTER E MILAN: 40MILA

ROMA: 38mila

LAZIO: 28.500

GENOA: 28.093 mila

NAPOLI: 22mila

LECCE: 21.677 mila

BOLOGNA: 20 mila

JUVENTUS: 19.200

VERONA: 15.500

ATALANTA: 15.200

UDINESE: 13.784

CAGLIARI: 13.500

PARMA: 12.839

FIORENTINA: 12 mila

TORINO: 10mila

COMO: 6.700

EMPOLI: 6.661

VENEZIA: 5 mila

MONZA: 5mila