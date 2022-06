Abbonamenti Lazio 2022-2023: svelati i possibili prezzi. I dettagli

Abbonamenti Lazio 2022-2023: svelati i possibili prezzi di tutti i settori dell’Olimpico. Ecco i dettagli

La campagna abbonamenti della Lazio è uno degli argomenti più caldi in casa biancoceleste. Domani saranno svelati finalmente i prezzi di tutti i settori e i tifosi si aspettano un passo verso di loro da parte di Lotito in termini di costi.

Secondo Il Messaggero, venerdì c’è stato un incontro decisivo tra il presidente Lotito e i responsabili marketing. E’ stata raggiunta un’intesa complessiva per le linee guida da seguire e domani ci sarà un ulteriore check per effettuare delle verifiche tecniche con la nuova gestione Vivaticket. I dettagli da mettere a posto riguardano solo questioni logistiche: si punta a distribuire le vendite in modo differenziato per evitare eccessivi assembramenti.

I prezzi dovrebbero essere i medesimi della Roma. Nel dettaglio il club giallorosso ha stabilito 269 euro per la Curva Sud, 339 per i Distinti, 399, 449 e 549 per la Tribuna Tevere Parterre (ossia nord, sud e centrale). E ancora: 576 e 700 per la Tribuna Tevere (sud e centrale), 556 e 649 per la Tribuna Tevere Top (sud e centrale), 689 per la Tribuna Monte Mario e 775 per la Tribuna Monte Mario Centrale. Si attende solo l’ufficialità.