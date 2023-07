Abbate: «Ricci-Sanabria? E’ un operazione di mercato possibile con il Torino»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei fa il punto come di consueto sul calciomercato della Lazio focalizzandosi su i due granata

CALCIOMERCATO – Ricci-Sanabria, possibile maxi operazione col Toro. Terzini: Pellegrini sì, sondato Corrado, Ricci? E’ possibile, ma io ci aggiungerei anche Sanabria che è tornato in pole per l’attacco. Castellanos e Amdouni costano tanto, Sarri vuole un attaccante con più esperienza vista la situazione Berardi. Bisogna vedere quanto il Torino è disposto a cederlo e quanta resistenza farà. Oggi si continuerà ad insistere su Ricci e Sanabria, possibile maxi operazione. Per il centrocampista di parte da una valutazione alta, 20-25 milioni. Da capire se sono gradite le contropartite che offre la Lazio. Sarri spinge per questo doppio colpo. Sondaggio con la ternana per il terzino Corrado, che costerebbe 2 o 3 milioni più bonus. Non ho notizie di situazioni arabe per Marusic. Nessuna apertura di Sarri per Paredes. Su Torreira ci sono dubbi sul suo infortunio, anche per questo si sta puntando Ricci

Zielinski: a Napoli attendono il procuratore. Non mi risulta che abbia rifiutato l’arabia, ma nelle prossime ore capiremo qualcosa di più. A Sarri piace tanto Gedson, ma i costi per il portoghese sono elevatissimi. Immobile? C’è poco da aggiungere, aspettiamo di capire se arriverà mai un’offerta alla Lazio da parte dei club arabi e poi capiremo se ci sono i margini. Ieri ha smentito, praticamente ha fatto il prezzo: 50 milioni. Capitolo cessioni: sondaggio per Basic del Celta Vigo. Cancellieri piace a Juric, niente Verona per Akpa Akpro