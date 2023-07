Abbate: «Lotito non vuole giocatori avanti con l’età, ma Sarri si aspetta i nomi che chiede»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei rilascia alcune dichiarazioni sul mercato della Lazio e su Sarri

Ai microfoni di Radiosei come di consueto è intervenuto Abbate, il quale fa il punto della situazione relativo al mercato della Lazio, e sulle differenti visioni riguardo gli acquisti per Lotito e Sarri

PAROLE – La situazione acquisti è ingessata perché alcuni giocatori come Berardi e Zielinski che sono stati richiesti espressamente da Sarri, sono avanti con l’età. Lotito non vuole investire tutti questi soldi per calciatori sui quali non può avere in futuro un ritorno economico

Il concetto di Sarri in particolar modo è che quest’anno c’è la Champions e quindi non vuole dire di sì a giovani che non conosce e di cui non sa la resa e che poi lo portano a risultati negativi. Risultati dei quali è lui poi a dover rendere conto e prendersi le colpe.

Oltre al fatto che poi te li trovi a bilancio per anni e non sai come fare. Insomma non vuole ripetere gli errori del passato.

Non è vero che Sarri non suggerisce nomi e non è vero che sia sereno. Anche lui spera che arrivino i colpi che ha scelto ed è disponibile persino ad aspettare che arrivino in ritiro.

Del resto i primi colpi arrivati lo scorso anno furono Cancellieri e Marcos Antonio che sono stati entrambi colpi sbagliati e dettati dalla fretta e che Sarri ha poi accettato.

Secondo me non c’è alcun dubbio sul fatto che Lotito possa arrivare ai 20/25 milioni bonus inclusi per acquistare nuovi calciatori.

Proprio alla luce di rinnovi per calciatori che erano già in casa come Pedro e Luis Alberto, Lotito non vorrebbe investire su giocatori nuovi ma che sono troppo avanti con l’età. Da questo punto di vista sia Sarri che Lotito hanno le loro ragioni.

Vedremo quanto Sarri riuscirà a puntare i piedi e farsi prendere i suoi nomi continuando a dire di no ai calciatori proposti via via anche da Picchioni e dal suo staff.

Su Zielinski va detto che lo stesso De Laurentiis non so quanto possa reggere ancora tenendo il calciatore: anche lui vuole venderlo e a un certo punto scenderà dai 25 milioni richiesti