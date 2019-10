Abbate: «La Lazio spreca troppe occasioni, è pura follia!»

Alberto Abbate ha parlato del momento in casa Lazio e della sfida del Celtic Park

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, nella giornata di ieri è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA ABBATE – «Sono troppe le gare che la Lazio ha gettato. Se andiamo sui singoli, è una follia tutta la partita. Nella gara del Celtic Park Bastos, per esempio, fino al 70′ è stato tra i migliori, poi ha fatto danni incredibili. Idem Acerbi che è il vero responsabile in occasione della seconda rete di Jullien. Anche Milinkovic ha alternato cose positive, come l’assist che ha portato Correa a prendere il palo, a cose negative. Non può calciare in quel modo sull’assist dalla destra di Lazzari. A salvarsi sono stati solamente l’ex laterale della SPAL e Felipe Caicedo».