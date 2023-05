Abbate: «La Champions sarà fondamentale per la Lazio, Pedro....»

Abbate, l’opinionista interviene ai microfoni di Radiosei parlando del futuro della Lazio e del rinnovo di Pedro

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l’opinionista Abbate il quale rilascia alcune dichiarazioni riguardo il futuro della Lazio e di Pedro

PAROLE – Ieri Immobile ha offerto il pranzo alla squadra, una grigliata a Formello. Lotito e Sarri sono andati a mangiare da soli, hanno parlato, c’è stato un breve confronto che perché il presidente era impegnato in una teleconferenza. Tare non c’era. Lotito non ha mai detto direttamente al DS che il suo contratto non sarà rinnovato. La cronaca dice che in questo momento Tare si avvia alla scadenza senza un rinnovo certo. Mercato? Sarri ha idee chiarissime. Idee che sono state assecondate in parte la scorsa estate, è chiaro che bisogna rapportarsi alle possibilità economiche del club

L’entrata in Champions è semplicemente fondamentale per mettere in pratica queste idee. Bisogna capire il futuro di alcuni giocatori: da Milinkovic a Pedro, passando per alcuni che hanno giocato meno quest’anno. Sarri vuole mezze ali di corsa, un esterno forte per affrontare la prossima stagione. Pedro? C’è stata una stagione he ha dimostrato un rendimento in calo, per ovvie ragioni d’età. Sarri se lo terrebbe, ma se devi fare delle scelte legate alle possibilità economiche del club. Se puoi tenere Pedro e prendere Berardi, ad esempio, o se devi rinunciare al canario. In generale, bisogna capire chi si occuperà del capitolo cessioni. Da Marcos Antonio al possibile prestito di Cancellieri, alcuni sono facilmente vendibili rispetto ad altri