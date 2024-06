Abbate a Radiosei: «Greenwood-Lazio? Il club ha presentato questa offerta allo United, su Stengs dico questo»

Abbate, il giornalista ha analizzato come di consueto il calciomercato della Lazio soffermandosi sull’ex Getafe

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale come di consueto fa il punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi su Greenwood

PAROLE – L’offerta c’è stata e questo spiega il rallentamento per Stengs. Dele-Bashiru verrà preso a prescindere, poi però la Lazio vorrebbe fare il colpaccio che dia qualità e faccia contenti i tifosi. Al netto dell’offerta per l’inglese, occhio a Samardzic. Lotito ha riallacciato i rapporti e sta sfogliando la margherita. Vuole fare uno sforzo su un nome importante. Su Greenwood c’è tantissima concorrenza, è difficilissimo. Il Manchester United vuole capitalizzare, ma non ha fretta di avere immediatamente i 30 milioni. Quello che mi spaventa è la concorrenza, a maggior ragione per questo fattore. L’esterno è un’occasione per tanti, tanti club. Greenwood è possibile, ma è un’operazione molto difficile. L’offerta è stata fatta, da parte di altri club finora solo sondaggi. Difficile pensare a margini di crescita della stessa offerta: la Lazio offre il massimo che può offrire adesso

Capitolo Stengs: continuo a non vedere veri passi in avanti. Trattativa viva da più di 10 giorni, ma l’affare è in stand-by. La Lazio non vuole privarsi di Isaksen, anche per i benefici del decreto crescita