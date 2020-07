Lazio, 475 giorni dopo: Immobile di nuovo fuori dai convocati

Lazio, Ciro Immobile rimarrà fuori dall’elenco dei convocati a 475 giorni di distanza dall’ultima volta

»Dispiace per l’ammonizione di Ciro, il rigore per il Torino ci può stare, il giallo al ragazzo no, è troppo penalizzante»: così il vice di Inzaghi Farris dopo l’ultima partita della Lazio.

Immobile non ci sarà contro il Milan, a San Siro con l’Inter in questo campionato era partito in panchina per motivi disciplinari, questa volta sarà il giudice sportivo a metterlo fuori causa. L’ultima volta in cui il bomber di Torre Annunziata è rimasto fuori dai convocati di Inzaghi risale al 17 marzo 2019, Lazio-Parma. Quel giorno Ciro fu sostituito da Caicedo, che sabato sera non ci sarà: toccherà a Correa e Luis Alberto non farli rimpiangere.