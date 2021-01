Mercato, la Roma fa sul serio per Bernard dell’Everton: c’è l’ok di Ancelotti

In casa Roma si cerca un esterno d’attacco che possa dare alternative a Fonseca

La Roma cerca un innesto importante sulla trequarti, che possa far rifiatare Pedro e Mkhitaryan: Bernard dell’Everton è diventato il favorito della dirigenza giallorossa. Il brasiliano percepisce 4 milioni e ha un contratto fino al 2022, e l’agente Bertolucci è atteso in Italia e avrebbe – secondo il Corriere dello Sport – già comunicato la disponibilità del suo assistito a ridursi lo stipendio a 2,5 a condizione che l’accordo sia trovato su base triennale (scadenza 2024). Ancelotti avrebbe dato l’ok decisivo in queste ore. Tra le alternative El Shaarawy sarebbe il preferito di Fonseca – conoscendo già il Faraone il nostro campionato – ma lo Shanghai continua a chiedere 2 milioni per un prestito di 5 mesi e a queste condizioni la Roma preferirebbe virare su Bernard.