Zoro contro Acerbi: «Ammetta di aver sbagliato e si prenda le sue responsabilità»

Zoro, l’ex calciatore si esprime con parole dure e forti riguardo il burrascoso caso di Acerbi contro Juan Jesus

Ai microfoni de Il Mattino è intervenuto l’ex calciatore Zoro, il quale si esprime cosi sulla questione che ha tenuto banco durante la sosta nazionali, ossia Acerbi-Jesus

PAROLE – La sentenza? Ho provato un sentimento di amarezza. Un dispiacere. Una cosa sgradevole. Il Giudice non ha trovato prove sufficienti? Anche quando i ‘tifosi’ ululano dagli spalti non ci sono prove. Tutti insultano e tutti sentono. Jesus non è certo un bambino: Acerbi ha pronunciato quella frase, poi ha capito che non c’erano prove a suo carico ed ha deciso di non dire la verità. Per me il difensore dell’Inter ha detto quella frase. Non ero lì, ma per me lui l’ha detto. Penso che debba fare una sorta di coming out. Dovrebbe uscire allo scoperto e prendersi le sue responsabilità. Spero che quando torna a casa, si guardi allo specchio e si sforzi di dire a se stesso che d’ora in avanti non farà più queste cose. A Juan Jesus voglio dire che è un uomo: un uomo vero. Ha una pelle e un colore magnifici