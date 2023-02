Zoff: «Sostanze sospette? Questo è assolutamente ridicolo»

Zoff, l’ex portiere commenta le preoccupanti rivelazioni riguardo i farmaci assunti da alcuni atleti, ecco le sue parole

PAROLE – Queste sostanze sembra che siano chissà cosa ma non è così. Per fare un esempio, se oggi viene fuori che l’aspirina fa male, io ne ho prese tante perché era una cosa lecitissima. Non sono preoccupato insomma. Il Micoren? Mi viene da ridere, è come l’aspirina di oggi, ti apriva un po’ il respiro, era un medicinale normalissimo. Non so se funzionava, forse si, ma non saprei dire. Era una cosa come l’aspirina comunque tutto questo è ridicolo