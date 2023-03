Zoff: «Napoli-Lazio? Mi aspetto una partita bellissima e vi dico perché»

Zoff, l’ex portiere della Nazionale commenta il big match di questa sera tra Napoli e Lazio ai microfoni di Radio Punto Nuovo

PAROLE – Tra Spalletti e Sarri mi aspetto una bellissima partita, poi il Napoli gioca alla grande e non mancherà lo spettacolo. Guai però a sottovalutare la Lazio, che ha un potenziale davvero pazzesco.

Se non restituiranno i punti alla Juventus, saranno i biancocelesti la quarta squadra che si inserirà per la lotta Champions. Osimhen? C’è molto del lavoro di Luciano Spalletti, è cresciuto davvero tanto. Tutta la squadra si è comportata alla grande e fin qui è veramente uno spettacolo e storico, sia in Italia che in Europa. Il campionato non è ancora finito