Zoff: «La Lazio di Tudor? Sto vedendo una squadra coraggiosa. E sulla Champions…». Le parole dell’ex giocatore

L’ex portiere Dino Zoff ai microfoni di tag24.it si è espresso sul periodo di forma della Lazio, a partire dalla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Coppa Italia? Niente di particolare: una difficoltà iniziale della Juventus contro una buona Lazio, ben messa in campo, che però alla fine è caduta a causa di un episodio. Sta di fatto che al netto del gol di Milik, è lecito aspettarsi qualcosa di più dai bianconeri in vista della finale. La Lazio di Tudor? Sto vedendo una squadra coraggiosa, capace di pareggiare il doppio svantaggio dell’andata. Nonostante questo, parliamo di un tecnico arrivato da poco, vediamo se riuscirà a portare avanti un lavoro capace di potere conquistare un eventuale zona europea. Pensare ad una zona Champions mi sembra un po’ azzardato, l’Europa League è un obiettivo più alla portata. Non che sia semplice, ma vedendo la classifica balza all’occhio questo. Sarebbe più logico pensare a questo. Castellanos si è dimostrato brillante con i due gol contro la Juventus. Ha fatto la sua parte a dovere, e questo sicuramente di buon auspicio per il futuro ».