Zoff: «Immobile ha segnato 4 gol, servono altre risposte?»

Zoff ha difeso Immobile e il suo rendimento con la maglia dell’Italia. Ecco le parole dell’ex campione del mondo per La Gazzetta dello Sport

Dopo il pari rimediato contro la Bulgaria, l’Italia è chiamata alla vittoria nella gara con la Svizzera. A finire – ancora una volta – sotto i riflettori, però, è il rendimento di Ciro Immobile accusato di non essere produttivo come con la Lazio.

In un’intervista per La Gazzetta delle Sport, è Dinzo Zoff a prendere le parti dell’attaccante biancoceleste: «Se c’è un problema centravanti? Ciro Immobile ha segnato quattro gol nelle prime due partite di campionato. Servono altre risposte?».

BULGARIA E SVIZZERA – «Può capitare nello sport una serata in cui le cose non ti riescono al meglio. Ma la partita è stata dominata. Svizzera? Sono ottimista. Questo gruppo ha tutte le caratteristiche per aprire un ciclo vincente».