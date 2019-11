Zoff: «Champions? La Lazio mi sembra la più pronta»

Zoff, le parole dell’ex portiere della Nazionale in merito alla corsa Champions di questa stagione

Sarà sicuramente un campionato avvincente quello di questa stagione soprattutto per quanto riguarda la lotta per un posto in Champions. Con la sorpresa Cagliari e l’andamento altalenante del Napoli la Lazio potrebbe approfittarne per centrare l’obiettivo che insegue da anni.

Anche Dino Zoff la pensa in questo modo come ha dichiarato in un’intervista a il Corriere dello Sport: «Chi è la favorita per il quarto posto? Inter e Napoli le vedo più avanti, almeno seconda e terza. Per le altre sarà una bella lotta. La Lazio forse mi sembra la più pronta, ha un bel potenziale e lo sta esprimendo. Ci sarà da divertirsi».