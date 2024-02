Zirkzee a Dazn: «Non segnavo da gennaio, ma oggi è stato bello poterlo fare». Le parole post gara

Zirkzee a Dazn post Lazio Bologna.

«Le scarpe le ho tolte appena è finita la gara le avrà prese qualcuno dello staff, ero stanchissimo. Il finale della partita è stato davvero intenso ma l’importante è stato portare a casa il risultato. Non segnavo da gennaio, ma oggi è stato bello poterlo fare soprattutto per portare a casa i tre punti per questa squadra. Sono molto contento. Credo che dobbiamo essere molto orgogliosi di noi oggi perchè non è stato facile battere la Lazio, sapevamo fosse una squadra difficile. Nove gol per me e Orsolini? Non è importante chi arrivi primo, l’importante è vincere. Europa? Non non dico nulla, dico solo quello che vuole il mister».