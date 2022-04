Boniek: «Immobile con l’Italia non segna come con la Lazio»

Zibi Boniek ha analizzato il reparto d’attacco dell’Italia non lesinando critiche al rendimento di Ciro Immobile: le sue parole

Intervistato da Il Messaggero, Zibi Boniek ha parlato in questi termini del rendimento di Immobile con l’Italia:

«Di Lewandowski ce n’è uno. Se hai uno come Robert, sei un bel pezzo avanti. Ma un centravanti come lui non manca solo all’Italia. La Germania, ad esempio, nelle ultime due edizioni tra mondiali e europei è andata a casa al primo giro e agli ottavi. Immobile? Purtroppo in Nazionale non segna come nella Lazio. L’Italia ha tanti buoni attaccanti, manca il fuoriclasse»