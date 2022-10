Zenoni: «La Lazio non ha giocatori di personalità in difesa»

Damiano Zenoni ha parlato a Il Messaggero Veneto della sfida di domenica pomeriggio tra Lazio e Udinese

UDINESE-LAZIO – «L’Udinese di adesso può fare partita contro chiunque, anche se la Lazio è in grado di creare difficoltà a tutte negli ultimi metri».

FIORENTINA-LAZIO – «Barcollato in difesa? Vero, e inoltre si è abbassata molto dopo il 2-0. E quando si abbassa fatica poi a ripartire, perché un conto è coprire quaranta metri di campo e un altro ripartire sui sessanta. Vanno quindi in difficoltà se abbassano il ritmo».

PUNTI DEBOLI – «La Lazio non ha giocatori di grande personalità dietro, tranne Marusic, e quindi bisognerebbe palleggiare nella loro metà campo per fare indietreggiare anche gli attaccanti e gli esterni, mettendoli in difficoltà. Così l’Udinese potrà giocarsela all’Olimpico».