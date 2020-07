Zenga: «Il fallo di mano di Milinkovic era da rigore»

Il commento di Walter Zenga al termine del match tra Lazio e Cagliari.

Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra Lazio e Cagliari, vinto dai biancocelesti per 2-1:

«Il fallo di mano di Milinkovic? Ci hanno annullato dei gol nelle ultime partite rivedibili, non capisco perchè l’arbitro non sia andato a vedere. Hanno annullato il gol di Joao Pedro, poi non ci danno questo rigore…

Ci siamo giocati la partita a viso aperto, abbiamo tenuto la partita aperta, anche subendo, contro una squadra che ora sta festeggiando la Champions League».

