Zeman si difende: «Non mi scuso con l’Atalanta, l’ho difesa!»

Zeman, il boemo si difende dalle accuse mosse dell’Atalanta dopo alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi

Le parole di Zeman per quanto riguarda la forma fisica dell’Atalanta hanno fatto infuriare non poco i bergamaschi che hanno risposto al boemo nella giornata di ieri. L’ex allenatore è tornato a parlare della questione, ecco le sue parole.

«Le mie parole sono state completamente equivocate. Non ho attaccato gli orobici, tutto il contrario. Ho notizie importanti sugli allenamenti dell’Atalanta, mi è stato detto che i nerazzurri lavorano anche quando gli altri riposano. Io ho difeso la Dea: ho detto che pur avendo vissuto la situazione drammatica del Coronavirus la squadra è riuscita a presentarsi in ottima forma per la ripresa della Serie A. Non devo chiedere scusa a nessuno perché ho solo parlato bene dei bergamaschi».