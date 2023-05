Zeman: «Rimpianto di non aver mai vinto lo scudetto? No non mi pesa»

Zeman, il tecnico boemo in occasione del suo compleanno ha rilasciato un intervista in cui non rimpiange di non aver vinto mai lo scudetto

La carriera di Zeman è stata di grandi soddisfazioni e molti successi, visto che il tecnico boemo ha fatto conoscere al mondo del calcio giocatori fondamentali quali Verratti, Immobile, per non dimenticare l’esplosione di Beppe Signori al Foggia, ma non è mai riuscito a vincere lo scudetto.

E’ mai stato un rimpianto per il boemo? Il tecnico ai microfoni de Il Centro ha rilasciato un intervista dove fa chiarezza a riguardo, con parole molto chiare

NESSUN RIMPIANTO – Rimpianto di non aver vinto uno scudetto? No, non mi pesa, anche perché vincere un campionato non è il massimo, dipende da come si arriva al successo. Preferisco provare a fare divertire la gente che viene allo stadio, poi nello sport si vince e si perde e bisogna accettarlo. Inoltre, non credo di aver mai avuto a disposizione una rosa attrezzata per vincere lo scudetto. Qualche buon piazzamento l’ho raggiunto, purtroppo in periodi in cui in Champions andava una sola squadra. Oggi invece si lotta per il quarto posto