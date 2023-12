Zeman, parla l’ordine dei medici: «Ecco come sta il tecnico e cosa dovrà fare»

Zeman, l’ordine dei medici fa il punto riguardo le condizioni di salute dell’ex Lazio esponendo la tematica con queste parole

Intervenuto ai microfoni di sportface.it ha parlato l’ordine dei medici rilasciando alcune dichiarazioni sulle condizioni di Zeman, che avevano allarmato gli appassionati di calcio

ZEMAN – «Si dovrà riposare e togliere le sigarette. Il primo impegno del Pescara del 2024 è il 7 gennaio contro la Juventus U23. Zeman non è detto che siederà in panchina. Tutto dipenderà da come si evolveranno le sue condizioni, che verranno monitorate giorno per giorno»