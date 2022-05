Ze Maria: «Inter campione come la Lazio nel 2000? Solo in un caso può accadere»

Scudetto, l’ex Inter Ze Maria svela: «Un nuovo Perugia-Juve? Solo così». Le dichiarazioni verso l’ultimo atto per il titolo

Domenica sera si saprà chi vincerà lo scudetto tra Milan e Inter. L’ex nerazzurro Ze Maria, a 1 Station Radio, ha parlato verso l’ultimo atto per il titolo.

LE DICHIARAZIONI – «Per rivivere un Perugia-Juve, con la Lazio campione, ci vorrebbe il temporale di quell’anno. Mio figlio è interista sfegatato, sarei molto contento se succedesse, ma non so se sarebbe giusto calcisticamente parlando, perché il Milan sta facendo benissimo, mentre l’Inter se lo è fatto scappare in più occasioni».