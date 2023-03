Zazzaroni su Retegui: «Non mi sembra particolarmente italiano». Le parole del giornalista sulla convocazione dell’italo-argentino in Nazionale

Ivan Zazzaroni ai microfoni di Deejay Football Club ha detto la sua sulla convocazione dell’italo-argentino Mateo Retegui da parte del ct Mancini. Le sue parole:

PAROLE– «Dici che in Italia giocano troppi stranieri e poi ne metti tre in nazionale. Retegui non mi sembra particolarmente italiano. Io sono da sempre contro l’oriundizzazione. Non sono razzista, se parliamo di ius soli, di giocatori cresciuti in Italia che esprimono un calcio italiano il discorso è diverso. Ma il Retegui della situazione, quando finirà di giocare, giustamente tornerà in Argentina. Non sono espressione del nostro calcio. Ma ricordiamoci Joao Pedro. Ha sposato un’italiana? Benissimo, d’accordo. La Germania sfrutta i turchi cresciuti in Germania, sono espressione del calcio tedesco. Retegui è una toppa »