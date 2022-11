Zazzaroni: «La protesta di Sarri? La Uefa non dovrebbe... »

Zazzaroni commenta al Corriere dello Sport la protesta di Sarri durante la conferenza stampa di ieri contro la Uefa

Sulle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto Ivan Zazzaroni il quale ha commentato la protesta di Sarri contro la Uefa, che ha permesso alla federcalcio olandese di potere rinviare la partita del Feyenoord in vista della sfida contro la Lazio.

FAVORITISMI – : «Sul piano strettamente regolamentare la Lega olandese è autorizzata a fare come le pare, ma sul piano etico e sportivo l’Uefa non dovrebbe consentire favoritismi del genere. È l’UEFA, bellezza: zero sorprese»