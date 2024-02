Zazzaroni: «Oggi è l’ultimo giorno di Tiago Pinto alla Roma. Gli auguro un futuro brillante». Le parole del giornalista

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato dell’addio di Tiago Pinto alla Roma sulle colonne del quotidiano. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Oggi è l’ultimo giorno di Tiago Pinto alla Roma. Pinto aveva ottenuto un incarico più grande di lui, quello di direttore sportivo di un club ambizioso, affamato di successo e internazionalità. Non considerandolo l’uomo giusto, lo scrissi non una, ma più volte. L’origine di tanta diffidenza? Il mercato non era mai stato il suo specifico al Benfica, la sua precedente e unica esperienza calcistica, dove se ne erano occupati. Pinto è un eccellente direttore organizzativo: sede, viaggi, logistica, strutture. Dovendo soprattutto trattare acquisti e cessioni, la composizione della squadra, con tutti i difetti dell’inesperienza si è ritrovato ad affrontare anche ostacoli supplementari, quali il settlement agreement e le numerose riserve di Dan Friedkin, impegnato nel mettere milioni in cassa per aggiustare i conti. A Pinto, che con professionalità ha lavorato fino all’ultimo giorno realizzando finalmente due buoni acquisti (sarebbero arrivati anche con Mou?, dubito), auguro un futuro brillante ».