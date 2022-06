Zazzaroni: «Lotito? Sbaglia, Nessuno ha mai preso un euro dalla Lazio»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato ai microfoni di Radiosei l’intervista odierna a Lotito

INTERVISTA LOTITO – «L’unica cosa che non condivido dell’intervista a Lotito è il passaggio sull’elargizione di soldi a radio e giornali. Nessuno ha mai preso un euro dalla Lazio o da Lotito».

MERCATO – «Siamo solo all’inizio del mercato e anche su Milinkovic non mi risulta sia arrivata alcuna proposta economica congrua. Oggi tutte le big devono vendere per comprare, non è solo un problema della Lazio. Forse il Milan ne è un po’ fuori. Ora come ora si sta friggendo l’aria. Sperano tirino fuori qualche idea perché a occhio fino a luglio si vedrà poco. E’ il mercato dei parametri zero».