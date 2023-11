Zazzaroni: «Gli arabi si stanno comprando il calcio. Non escludo che nel giro di poco…». Le parole del direttore del Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato la situazione nel mondo del calcio.

PAROLE- «I nostri calciatori, ancor prima degli allenatori, per i soldi mandano giù tutto. Insieme a tecnici, medici sportivi e preparatori, ripetono in continuazione che si gioca troppo a scapito tanto della loro salute quanto dello spettacolo. E poi cedono. Per Fifa e Uefa è acqua fresca. Non a caso – è solo un esempio – Pierluigi Collina, guru degli arbitri mondiali, ha suggerito ai colleghi in servizio recuperi più lunghi, anche oltre i dieci minuti a partita, aggiunte che alla fine di una stagione pesano quanto sei, sette gare in più. La verità è che abbiamo finito i buoni, i campioni capaci di dire di no: ero ragazzo quando Rivera e Bulgarelli combattevano battaglie per il bene del pallone. Oggi il calcio è in mano ai cattivi, a chi vende il Mondiale agli arabi; arabi che si stanno comprando tutto, anche le coscienze. Non escludo che nel giro di poco tempo possano prendersi il sindacato internazionale dei calciatori, da anni asservito al potere».