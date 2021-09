Zazzaroni: «Arbitraggio? Mourinho ha ragione, ma la Lazio ha meritato»

Il direttore de Il Corriere dello Sport Zazzaroni è intervenuto a margine della premiazione presso il Museo del Calcio. L’analisi del derby

A margine della premiazione presso il Museo del Calcio all’evento Inside the Sport, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del derby di ieri.

Le sue parole: «Come direttore del Corriere mi farebbe piacere vincesse una tra Roma, Lazio e Napoli. Derby? Mourinho ha ragione a lamentarsi, ma il rigore per la Roma non era praticabile. Ma è stata una bella gara, la Lazio ha meritato di vincere ma allo stesso tempo i giallorossi meritavano il pareggio. Svolta Lazio? Non lo so ma lo spero, il derby dà un grande impulso»