Zazzaroni contro gli smartphone negli spogliatoi: «Sono un problema»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha criticato l’eccessivo uso degli smartphone negli spogliatoi

Ivan Zazzaroni, sulle colonne del suo Corriere dello Sport, ha analizzato il problema degli smartphone, secondo lui troppo usati dai giocatori nel post partita. Ecco la sua analisi:

«Ma cosa fanno i calciatori – non tutti, troppi – a fine partita, una volta rientrati nello spogliatoio? La doccia? Con calma. Si preparano ad ascoltare il discorso dell’allenatore? Dipende. […] Accendono lo smartphone, controllano i commenti sui loro profili Instagram e sempre più spesso postano qualcosa a uso e consumo di follower, siti e giornali. Reagiscono, polemizzano, si irritano. Comunicano».

«Molti allenatori si lamentano di questa nuova e intollerabile distrazione. Aggiungendo di non poter fare nulla per evitarla: manca una regola comune. L’Nba, ad esempio, ha deciso per tutti vietando ai tesserati di frequentare la rete nelle ore immediatamente alla partita e ancor prima di aver parlato con la stampa. Ma noi non siamo negli Stati Uniti: noi siamo italiani».