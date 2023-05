Zauri: «La Lazio ieri ha avuto un ottima reazione»

Zauri, l’ex difensore della Lazio rilascia alcune dichiarazioni parlando della reazione contro il Sassuolo di ieri

PAROLE – Bella reazione della squadra, il risultato è la cosa più importante, soprattutto perché dopo due sconfitte non c’è niente di scontato. Il Sassuolo è una squadra che uscita dalla difficoltà ha fatto giocate importanti. La Lazio si è difesa bassa, come ha fatto anche in altre partite, ma si è difesa in undici ed è importante. Contro il Milan mi aspetto la stessa Lazio di sempre, meno toccheranno il loro modo di stare in campo, meno problemi avrà. La squadra di Sarri dovrà andare a San Siro con la giusta mentalità, dovrà fare la sua partita, forte della classifica, anche se è presto per fare i conti