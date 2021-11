Zauri: «Rinnovo Sarri? Sinonimo di crescita della società»

Zauri in un’intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sul cammino di Maurizio Sarri con la Lazio

«Bisogna ancora aspettare. Un’ottima Lazio si è vista a tratti. Anche ieri ha giocato bene ma in alcuni reparti i giocatori non sono forse quelli ideali per Sarri. Ci vuole tempo ma l’idea del rinnovo del suo contratto è sinonimo di voler crescere secondo alcuni suoi principi»