Zauri: «Il derby? E' una partita importante che potrebbe essere decisa...»

Zauri, l’ex biancoceleste alla vigilia della stracittadina si esprime riguardo la gara ricordando anche i match da calciatore

Ormai ci siamo l’attesa del derby è agli sgoccioli, domani la Lazio vuole riscattare la sconfitta con la Juve in Coppa Italia con un bel successo sulla squadra di De Rossi. Ad esprimersi sulla stracittadina romana ci pensa un ex biancoceleste a TMW ovvero Zauri

PAROLE – La Lazio sta ancora beneficiando del cambio allenatore, che col nuovo sistema di gioco ha portato un minimo di entusiasmo. C’è curiosità da parte dei giocatori per apprendere. La Roma a Lecce non ha fatto bene, come invece fatto in tutte le altre gare. La curiosità sta nel vedere come saranno predisposte le squadre in campo. Hanno un atteggiamento simile, con tre difensori per parte che vogliono impostare il gioco. Nel derby, per un allenatore, è importante quel che si trasmette ai giocatori. Luis Alberto e Immobile titolari? In campo, in un derby, deve sempre andare chi sta meglio fisicamente. Sono partite troppo importanti, anche se a deciderla potrebbe essere Ciro

DERBY DA CALCIATORE – La vigilia la vivevo male. Nei primi non ti aspetti casomai quello che avrai intorno. Nei derby successivi provavo a togliere un po’ di pressione, parlando con chi ne aveva giocati meno. Ho giocato con Paolo Di Canio: per lui il derby era qualcosa di diverso