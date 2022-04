Zarate torna ad allenarsi da solo. Ma il suo obiettivo...

L’ex Lazio Maurito Zarate è tornato ad allenarsi da solo. Ma ha anche fatto un po’ di chiarezza sui suoi obiettivi

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ESPN: «Voglio rimanere in Argentina. Ora mi sto allenando in attesa di un interesse formale da parte di qualche dquadra. Quello che voglio davvero è giocare e dimostrare ciò che posso fare in campo. La cosa principale è che il nuovo club sia effettivamente convinto di avermi con sé».