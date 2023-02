Zaniolo, parla la mamma: «Roma scorretta con mio figlio»

La mamma di Zaniolo, Francesca Costa, ha attaccato duramente la Roma per il comportamento avuto nei confronti dell’esterno

Intervistata dal Corriere dello Sport, Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, ha attaccato pesantemente la Roma:

«Hanno raccontato che si è rifiutato di giocare per la Roma, che è un traditore, lo hanno preso per pazzo senza magari raccontare di quando ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. Non c’è stata correttezza nei suoi confronti da parte della società».