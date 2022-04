Zaniolo: «La Roma non vince un titolo da 14 anni, sono troppi!»

Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della semifinale di Conference League contro il Leicester

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della semifinale di Conference League contro il Leicester.

TITOLI – «Vincere la Conference? Sarebbe motivo di grande orgoglio, sarebbe un punto di partenza e non un punto d’arrivo. Per i tifosi significherebbe tantissimo, come per noi! 14 anni di attesa per un titolo sono un po’ troppo tempo. Quindi noi quest’anno ci proveremo a portarlo a casa».