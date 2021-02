Zaniolo guarito dal Covid: l’annuncio del giocatore sui social

Zaniolo negativo al Covid. Il centrocampista della Roma ha comunicato l’esito dell’ultimo tampone sul suo profilo Instagram

Nicolò Zaniolo è guarito dal Covid. Lo ha comunicato lui stesso, attraverso una story Instagram, in cui ha annunciato: «Negativo! Sono tornato». Il centrocampista della Roma era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 8 gennaio.

Zaniolo è ai box per l’ennesimo brutto infortunio della sua giovane carriera. Ora però il centrocampista potrà continuare la sua riabilitazione post infortunio e operazione e prepararsi al ritorno in campo, in vista anche degli Europei con l’Italia di Mancini.