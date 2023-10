Zaniolo e Tonali in lacrime: «Solo poker e blackjack, mai scommesso sul calcio». Le parole dei due giocatori

Emerge un nuovo retroscena riferito da Repubblica, che vede coinvolti Zaniolo e Tonali, ieri a colloquio con le forze dell’ordine a Coverciano nel ritiro della Nazionale.

«Era solo poker e blackjack» avrebbero ammesso in lacrime i due, che non hanno negato l’uso di piattaforme illegali, ma hanno confermato di non aver mai scommesso sul calcio.